Минтруд: страховые пенсии проиндексируют с 1 января

Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Он уточнил, что все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда.

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в беседе с RT рассказал, что все случаи уменьшения размеров выплат пенсионерам обусловлены крайне объективными причинами. Например, это возможно в случае изменения им места проживания.