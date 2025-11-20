Юрист оценил возможность пенсии в 80 тыс. рублей для россиян со стажем

Не все россияне при наличии необходимого стажа и количества пенсионных баллов могут получать пенсию в размере 80 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Он пояснил, что такие выплаты, о которых ране заявлял декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, возможны лишь у узких категорий граждан — адвокатов, нотариусов, работников с повышенными взносами в профессиональные фонды.

«Изложенные [профессором Виноградовым] расчеты не выдерживают юридической и экономической проверки. В основе материала лежит крайне упрощенная формула: годы стажа умножаются на максимальное число баллов и на их стоимость, к результату прибавляется фиксированная выплата. Однако эта схема применима только к отдельным периодам после вступления в силу нового законодательства, а не ко всей трудовой биографии человека. Действующее пенсионное регулирование разделяет периоды трудовой деятельности на несколько этапов. До 2001 года пенсионные права формировались по нормам советской системы, а с момента вступления в силу закона о трудовых пенсиях они начали пересчитываться по новым правилам. После 2013 года, с введением закона о страховых пенсиях, расчет строится на индивидуальных пенсионных коэффициентах. Именно эти баллы отражают объем страховых взносов, уплаченных работодателем, и зависят от уровня официального дохода. Максимально за год можно получить десять баллов, но только если заработок достигает установленной предельной базы. В 2025 году стоимость одного балла составляет примерно 145 рублей, фиксированная выплата — около девяти тысяч», — сказал Адамс.

По его словам, ошибочность расчетов Виноградова заключается в том, что автор распространил новую формулу на весь возможный стаж, включая десятилетия, когда пенсионные права исчислялись по совершенно иным основаниям.

«Периоды до 2001 года подлежат конвертации, а советские годы стажа — валоризации, то есть перерасчету с учетом доплаты за длительность трудового пути. Эти механизмы не предполагают автоматического начисления десяти баллов за каждый год. Поэтому умножать все 49 лет на десять и на текущую стоимость балла нельзя: подобный расчет многократно завышает результат. Реальная сумма для человека с полной трудовой биографией и высокой официальной зарплатой будет в разы меньше. Пенсионная система ориентирована на переходные поколения, у которых часть трудового стажа сформирована по прежним законам, а остальная — по нынешней балльной модели. Каждый из периодов оценивается по разным формулам, и суммарный результат определяется индивидуально. Даже при идеальных условиях в 2025–2026 годах уровень пенсии обычного работника редко превышает сорок тысяч рублей. Значения, близкие к восьмидесяти тысячам, возможны лишь у узких категорий — адвокатов, нотариусов, работников с повышенными взносами в профессиональные фонды», — констатировал Адамс.

До этого доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал RT, что выплата страховой пенсии при наличии необходимого стажа и количества пенсионных баллов может достигать 80 тыс. рублей в месяц.