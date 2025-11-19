В октябре произошёл резкий всплеск интереса россиян к покупке иностранной валюты.

Согласно последним данным Центрального банка страны, объём покупки долларов за этот период оказался в два раза больше показателей предыдущего месяца, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в регуляторе, стремительный рост популярности валюты тем, что граждане стали активно открывать долларовые депозиты. Основной причиной для этого послужило увеличение геополитических рисков, полагают специалисты.

В свою очередь президент международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн рассказал в беседе с РИА Новости о том, что всплеск спроса на валюту в октябре связан с тем, что россияне активно готовятся к зарубежным поездкам в новогодние праздники.

Независимый эксперт Андрей Бархота заявил о том, что одна из ключевых причин, по которым россияне бросились закупать доллары, состоит в ожидании девальвации рубля населением. Как объяснил аналитик, в ближайшие месяцы денежная единица РФ может подешеветь из-за смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.