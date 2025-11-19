Квазиналог на электронику могут ввести в России

В России планируется введение нового налога на электронику, с особым акцентом на импортные и потребительские товары. Из собранных 2,7 миллиарда долларов США будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, включая оборонный сектор, в течение ближайших трех лет, сообщает Reuters.

Западные санкции ограничили доступ России к чипам и оборудованию, что вызвало значительные трудности для местных производителей. Особенно это коснулось оборонного сектора и разработки искусственного интеллекта, говорится в материале.

Подчеркивается, что налог будет введен в действие в сентябре 2026 года. Перечень товаров, на которые будет распространяться налог, и конкретные ставки пока не определены, однако максимальная сумма сбора не превысит 5 тыс. руб. Размер налога будет зависеть от стоимости продукции.

В материале приводятся слова замминистра финансов Алексея Сазанова, который заявил, что электронная промышленность — стратегическая отрасль, и импортозамещение важно для обороноспособности страны.

Сообщается, что сначала импортные смартфоны и ноутбуки будут облагаться налогом, а затем под его действие попадут комплектующие. Полученные средства направят в фонды, поддерживающие отечественных производителей.