Пенсия в 110 тысяч и новые льготы: что ждет одну категорию россиян

В России появятся новые льготы и пенсия в 110 тысяч рублей для некоторых женщин. После уравнивания статуса «Мать-героиня» со званиями «Герой России» и «Герой Труда» женщина получит целый комплекс социальных мер поддержки, заявил «Абзацу» депутат Госдумы Сергей Чижов.

По словам собеседника Telegram-канала, матерям-героиням ежемесячно будут выплачивать 72 тысячи рублей, а после выхода на пенсию их доход составит более 110 тысяч рублей. Они также смогут получать медицинскую помощь и протезирование зубов вне очереди в рамках государственной программы гарантий.

Парламентарий подчеркнул, что в стране предусмотрены различные меры поддержки. Среди них — бесплатное предоставление земельного участка и предоставление строительных материалов для возведения индивидуального жилого дома или ремонта жилых помещений. Также будет освобождено от оплаты жилье и коммунальные услуги.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, средства на это заложены в проект бюджета Социального фонда России.

Согласно данным Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в РФ на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.