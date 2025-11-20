Правила торговли в РФ могут изменить: что ждать россиянам

Минпромторг разрабатывает новое издание Правил продажи товаров, предлагая использовать единую единицу измерения веса — килограммы или граммы. Эта инициатива направлена на предотвращение манипуляций с весом продукции и защиту интересов потребителей, пишут «Известия».

Ранее Ярослав Нилов, руководитель комитета Госдумы по труду и социальной политике, предложил обязать магазины указывать полный вес товаров, что было поддержано Роспотребнадзором.

Станислав Богданов, представитель Ассоциации компаний розничной торговли, полагает, что предложенная инициатива не является необходимой. Он подчеркивает, что действующие правила уже обязывают магазины отображать стоимость за единицу товара на этикетках. Богданов также обращает внимание на то, что торговые сети постоянно совершенствуют способы информирования покупателей, включая внедрение электронных ценников.

Андрей Карпов, эксперт Ассоциации экспертов рынка ретейла, считает, что предлагаемые изменения излишни, так как потребители привыкли к различным единицам измерения веса. Он также отмечает, что производители часто прибегают к уменьшению объема упаковок как к маркетинговому приему.

Член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов утверждает, что внесение поправок необходимо, так как многие магазины указывают стоимость товара за 100 граммов, не раскрывая общую цену, что может ввести потребителей в заблуждение.