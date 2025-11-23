Российский рынок растет на фоне ожиданий геополитических решений

Российский рынок на неделе показал сильный рост на фоне обсуждения плана Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 6%.

Был и ряд позитивных локальных событий: «Дом.РФ» провел IPO, а акции ПИКа взлетели более чем на 15%. Российский рубль тоже укрепился — курс доллара ниже 79 рублей впервые с октября.

Что будет дальше с рынком и рублем? Своими ожиданиями от предстоящей недели с Бизнес ФМ поделился инвестиционный аналитик Skyfort Capital Кирилл Климентьев:

Кирилл Климентьев инвестиционный аналитик Skyfort Capital

«Да, у нас рынок продолжает основные движения свои показывать исключительно на новостях по геополитике. То есть в текущих реалиях инвесторы меньше обращают внимание на отчеты, заявления центральных банков и так далее, в основном все устремили свой взор на политическую арену. Сейчас этот план по урегулированию конфликта обсуждается, поставлен какой-то неформальный дедлайн по его подписанию, что не может в целом не радовать инвесторов в том числе. Мы видели, что без какого-то политического позитива у нас рынок опять опускался ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Просто на новостях о том, что появился план, хоть и не одобренный пока, у нас индекс вырос почти на 10%. Доллар — у нас здесь ситуация тоже относительно спекулятивная. То есть фундаментально все понимают, что рубль должен стоить дешевле, банально потому, что есть дифференциал ставок. Если в рубле доходность сильно выше, чем в долларе, это связано с тем, что в рубле инфляция выше, чем в долларе, то рубль относительно доллара должен со временем обесцениваться. Но сейчас также на фоне новостей и доллар, и евро относительно рубля достаточно сильно ослабли».

В случае позитивных новостей по переговорному процессу в первую очередь взлетит рынок российских акций, полагает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов. А вот к дальнейшему укреплению рубля он относится сдержанно:

— Внимание российских инвесторов будет в большей степени сосредоточено на политических новостях. Мы действительно увидели, что динамика рынка государственных и корпоративных облигаций в этом году выглядит существенно лучше, чем динамика рынка акций. Видим существенный недовес российских инвесторов в российских акциях, это может вызвать в случае какого-то позитивного сценария очень резкий рост именно рынка акций по сравнению со всеми остальными рынками. Рынок валюты — не думаю, что сильно повлияют положительные политические новости, если они будут, но тем не менее психологически вполне возможно, что краткосрочно снова мы увидим 75 рублей за доллар, где-нибудь 10,5-10,7 за юань. Если говорить о мировых рынках, без сомнения, на прошедшей неделе внимание инвесторов всего мира было приковано к обвалу цен на криптовалюты, что еще раз подтвердило рискованность и высокую волатильность этого рынка, но она показывает и в целом уровень ликвидности мировой финансовой системы, и отношение к риску мировых инвесторов. Сейчас эти показатели вышли в уровень страха.

— А нефть марки Brent, здесь какой диапазон наблюдаем?

— По Brent мы видим пока 60-65, и предпосылок для выхода из этого диапазона мы пока не видим.

Официальные курсы валют на понедельник: доллар на уровне 79,02, евро — 90,56, юань — 11,06. Таким образом, американская валюта подешевела больше чем на полтора рубля. Евро потерял больше двух рублей. Юань за неделю опустился на 22 копейки.