Редактор Киселева: россияне могут перестать использовать отчества в разговоре

Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, в будущем, возможно, в России откажутся от них во множестве коммуникативных ситуаций. Таким прогнозом с РИА Новости поделилась главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева. По ее мнению, в документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. "Мы видим стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации", — пояснила эксперт. Киселева отметила, что традиция обращаться по отчеству остается обязательной при общении с врачами и преподавателями, но, например, журналисты уже давно не используют отчество, а во многих рабочих коллективах, к работникам обращаются по имени. До этого пресс-служба Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина сообщило, что слово "победа" стало самым популярным словом 2025 года. Там подчеркнули, что выбор слова "победа" главным словом 2025 года является глубоко символичным и закономерным, так как в уходящем году страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.