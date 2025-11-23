Россиянам объяснили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

Россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, отслеживая кредитную историю. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

© Газета.Ru

Он пояснил, что у каждого россиянина она хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй (БКИ). Для того, чтобы узнать, где хранится кредитная история, запрос можно направить в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Сделать запрос можно на портале «Госуслуги» или на сайте Центрального банка РФ. Ответ на запрос приходит в течение дня, а чаще всего — почти сразу.

В ответе сообщается о наименовании БКИ, где хранится кредитная история, его контакты, в том числе адрес официального сайта.

По словам Пашина, далее нужно войти на сайт бюро и там сделать запрос на предоставление кредитной истории. После этого пользователю придет отчет, где будет информация о каждом взятом кредите.

Бесплатно запросить и получить отчет в каждом БКИ можно два раза в год.