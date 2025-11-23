У кого из россиян повысится зарплата с января 2026 года

Примерно 5 миллионов россиян с января 2026 года начнут получать повышенную зарплату.

Об этом рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, увеличение зарплат связано с ростом минимального размера оплаты труда. Черногаев напомнил, что в России закреплена норма о том, что МРОТ должен расти опережающими темпами по сравнению с прожиточным минимумом и индексом потребительских цен.

Законодательство предусматривает, что МРОТ должен увеличиваться быстрее, чем прожиточный минимум и индекс цен. В результате повышение уже произошло у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года эта цифра увеличится почти на 5 миллионов, пояснил глава ФНПР.

Также он отметил, что одна из инициатив организации — это индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая начнется с 1 января. Эта мера коснется почти 8 миллионов человек, продолжающих трудиться, пишет ТАСС.