Рассрочки на маркетплейсах приводят к отказам в ипотеке и рефинансировании

Маркетплейсы часто предлагают покупателям купить товар в «рассрочку» или оплатить частями, но в некоторых случаях это уже сейчас серьезно отражается на кредитной истории. А через четыре месяца такая проблема может стать массовой — когда даже данные по «оплате частями» будут отправляться в бюро кредитных историй.

«Люди по незнанию оформляют рассрочки, а потом не понимают, почему банки отказывают им в выдаче ипотеки», — делится эмоциями с Бизнес ФМ руководитель компании «Лидер Кредитный эксперт» Артем Абросимов. Среди его клиентов 30% отказов в рефинансировании были связаны с «невинными» рассрочками по 3-10 тысяч рублей, утверждает он. В обывательском представлении рассрочка — это разделение платежа на несколько частей без добавления процентов. Но иногда это именно заем, информация о котором передается в бюро кредитных историй. Более того, в договоре бывает прописано согласие на то, что права требования по договору уступят другой организации. Абросимов приводит в пример своего клиента, который оформил несколько рассрочек на Ozon. Вот что он увидел в кредитной истории:

— Один из последних клиентов, у него было оформлено несколько рассрочек на мелкие покупки. Выданы они были от микрокредитной организации «Э-финанс». Одна рассрочка на тысячу рублей, другая рассрочка на полторы тысячи рублей, одна большая рассрочка от микрокредитной компании Ozon на 60 тысяч рублей.

— А какая переплата?

— По микрокредитной компании «Э-финанс» до 70%, микрокредитная компания Ozon, в данных из БКИ, отображается переплата 0. В кредитной истории при анализе клиента скоринговая система банков видит, что в бюро кредитных историй есть микрозаем с высокими процентами. На основании этого банк может отказать в потребительском кредите в крупной сумме либо в рефинансировании.

Но рассрочка может быть и в другой форме — это сервисы BNPL, «купи сейчас, заплати позже». Например, у Wildberries предлагается оплатить товар «частями». Указано, переплаты может и не быть, но, покупая пуховик стоимостью 10 тысяч рублей с оплатой в течение четырех месяцев, вы заплатите не 10 тысяч, а 13 тысяч рублей. При этом вы не берете заем, а заключаете договор с компанией — BNPL-оператором. Дальше это может работать так: она переводит за вас деньги продавцу, а потом вы возмещаете ей издержки и платите вознаграждение.

Популярность сервисов оплаты частями растет стремительно: за два года их ежемесячная аудитория в России увеличилась почти втрое. В этом году количество уникальных пользователей превысило 36 млн человек, приводили «Ведомости» данные, собранные оператором Т2.

Данные о таких рассрочках сейчас не передаются в бюро кредитных историй. Но все изменится всего через четыре месяца: с апреля рассрочки больше 50 тысяч рублей будут там фиксироваться. А значит, тоже влиять на кредитную историю и решения банков.

Объясняет заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин:

— Сейчас операторы предоставления рассрочек могут не передавать, закон их не обязывает это делать. Обязательства вступают в силу с 1 апреля 2026 года.

— МФО все передают?

— Если это не рассрочка, а заем под видом рассрочки, то МФО обязаны передать информацию в Национальное бюро кредитных историй.

— Часто ли вообще такие кредитные продукты становятся причиной отказа?

— Мы не можем сказать, когда заем или кредит, переданный в Национальное бюро кредитных историй, передан под видом рассрочки или не рассрочки. Фиксируется заем или кредит. С 1 апреля 2026 года будет отдельный тип записи — это рассрочка, но сейчас этого нет. Отказы в рефинансировании, в получении кредитов в условиях низкого аппетита к риску со стороны банков действительно учащаются, они зависят прежде всего от качества кредитной истории.

Одобрения ипотеки сейчас на минимуме за последние годы: по данным НБКИ на сентябрь, банки отказывали в 60% случаев. Из-за ограничений ЦБ им невыгодно выдавать более рискованные ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов. Здесь каждый, даже маленький заем может оказаться важным.