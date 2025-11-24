Раскрыта предновогодняя схема мошенников с красной икрой

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников. В преддверии Нового года злоумышленники начали создавать поддельные сайты по продаже красной икры и морепродуктов. Покупателя привлекают возможностью сэкономить, но в результате он остается и без денег, и без деликатесов, сообщает РИА Новости.

Эксперты заявили, что мошенники пользуются популярностью интернет-торговли. Так, многие люди уже привыкли заказывать все необходимое через интернет — это не только удобно, но и выгодно.

Злоумышленники создают поддельные фишинговые сайты и социальные сети к ним. Их цель — создать видимость легитимного магазина. Но когда человек оформляет заказ и вводит свои личные данные, они оказываются в распоряжении третьих лиц. Переведенная оплата также пропадает.

Эксперты призвали покупать продукты и другие товары только в проверенных местах. Если клиент решит иметь дело с неизвестным магазином, то не стоит оставлять данные карты и проводить оплату до получения покупки. Также граждан предупредили о рисках при покупке икры «на вес». В таких случаях возможны нарушения правил хранения и транспортировки продукта.

Ранее стало известно о «бабушкиной» схеме мошенников на авторынке. Пожилые люди продают автомобили под влиянием злоумышленников. Впоследствии транспортное средство изымают у добросовестного покупателя. Одним из пострадавших стал житель Москвы — он приобрел машину за 1,8 млн рублей, но оказалось, что транспортное средство задействовано в мошеннической схеме. Его изъяли и отправили на спецстоянку.