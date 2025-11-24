В Госдуме объяснили, как определить дату выхода на пенсию

Порядок определения даты выхода на пенсию в стране чётко регламентирован законодательством.

Основным критерием является достижение определённого возраста, который поэтапно повышается в рамках проводимой пенсионной реформы, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Гражданам необходимо учитывать как свой год рождения, так и наличие льготного стажа, позволяющего выйти на заслуженный отдых досрочно», — пояснил собеседник RT.

По его словам, точную дату помогут определить официальный калькулятор на портале государственных услуг или же специалисты клиентской службы Соцфонда по месту жительства.

Чаплин также обратил внимание на особые категории граждан.

«Существует ряд профессий и социальных статусов, которые дают право на досрочное назначение пенсии. Речь идёт о людях, трудившихся в тяжёлых или опасных условиях, например на подземных работах или в горячих цехах. Отдельные условия предусмотрены для педагогов, медиков и работников творческих профессий. Им пенсия назначается не по возрасту, а после выработки специального стажа. Многодетные матери, опекуны инвалидов с детства и ряд других категорий также имеют право на льготы», — добавил парламентарий.

Кроме того, он призвал граждан активно пользоваться своими правами и заранее, за полгода или даже год, начинать готовить документы для обращения в СФР.

«Это позволит избежать лишней суеты и своевременно оформить все необходимые выплаты», — подчеркнул Чаплин.

