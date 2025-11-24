Россиян предупредили о подорожании чая

В России чай вырос в стоимости на 12%. Килограмм листового байхового чая теперь стоит 441 рубль, пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT Проверка.

«Рост немного опередил продовольственную инфляцию, и виной тому — логистика и курс валют», — сказал каналу председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Так, по данным канала, основной скачок цен произошел еще в первом квартале текущего года. До конца года, утверждает СМИ, подорожания не предвидится.

До этого аналитическая компании Points:Lab сообщила о росте стоимости колбасы перед Новым годом. По оценкам фирмы, в течение 2025 года подорожание продукции мясопереработки продолжалось в русле общей продовольственной инфляции, а к новогоднему периоду 2026-го ожидается дальнейшее повышение цен в среднем на 5–10 % по сравнению с началом года.

По словам аналитиков, это не ситуативное подорожание, а продолжение тенденции, сформированной совокупным воздействием инфляционных и структурных факторов — от стоимости сырья до тарифной нагрузки и логистических издержек.