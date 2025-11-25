Матвиенко назвала альтернативу введения ответственности для тунеядцев

Ответственность для тунеядцев, как было в Советском Союзе, вводить в России не собираются, однако для трудоспособных граждан, нигде официально не работающих, необходимо сформировать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что «жить в обществе и быть свободным от него нельзя». Если человек не хочет работать, то это его право, но «не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут».

«Справедливость должна быть в обществе», — уверена Матвиенко.

Спикер Совфеда возмутилась гражданами, которые имеют скрытые доходы и ездят на автомобилях Mercedes, но не платят налоги и взносы в ОМС. Также ее негодование вызвали москвичи, сдающие свою квартиру за 200 тысяч рублей в месяц, а на бумаге — за 10 тысяч.

Матвиенко считает, что налоговые органы должны выявлять таких недобросовестных граждан, выводить из теневой экономики и подводить под общие основания их теневые доходы. В октябре Матвиенко говорила, что нигде не работающие граждане могли бы в год отдавать государству по 45 тысяч рублей, так как для них это не составит сложностей.

Ранее на фоне роста дефицита бюджета на 2025 год и повышения его оценок на ближайшие три года о необходимости борьбы с теневой экономикой неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов. Он указывал, что власти сделают упор на снижении доли наличных денег в обороте, а также обратят внимание на небольшие компании, которые ранее избегали ответственности.

Закон, предусматривающий ответственность для тунеядцев, действовал в СССР. Он позволял отправлять граждан в «специально отведенные местности» и допускал конфискацию имущества. В Белоруссии с тунеядцев каждый год требуют уплачивать сбор в размере 20 базовых величин, а также сделали для них повышенные тарифы ЖКХ. Тем не менее, признают власти, полностью искоренить тунеядство в республике пока не получается.