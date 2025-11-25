Россиянам дали совет по хранению наличных

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота посоветовал россиянам иметь на руках сумму наличных денег, которая покроет все их расходы на один-два месяца. По словам специалиста, это позволит им чувствовать себя уверенно в различных непредвиденных ситуациях, передает «Абзац».

Бархота утверждает, что россияне в основном не нуждаются в бумажных деньгах. Однако из-за опасений по поводу возможных блокировок счетов, изменения основной процентной ставки и других факторов люди начали массово снимать наличные.

В некоторых случаях каждый второй перевод может быть заблокирован, поэтому рекомендуется иметь наличные средства, эквивалентные как минимум месячному или двухмесячному объему потребительских расходов, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в период с июля по сентябрь объем наличных денег в обращении увеличился на 659 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем зафиксированный годом ранее в тот же период показатель.

Быстрее количество наличности на руках у россиян в третьем квартале увеличивалось только в 2022 году, когда объем роста превысил 1,1 триллиона рублей.