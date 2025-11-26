ЦБ озвучил максимальную ставку по вкладам в рублях

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде ноября выросла до 15,5%. До этого она фиксировалась на уровне 15,32%, сообщили в Банке России.

Для мониторинга ставок ЦБ использует данные: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Дом.РФ», «Московского кредитного банка», Т-банка, ПСБ и Совкомбанка, пишет ТАСС.

В регуляторе уточнили, что при определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. В частности, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов говорил, что выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги.