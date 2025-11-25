Россиянам предрекли богатый на индексацию 2026 год

Грядущий 2026 год окажется насыщенным на количество индексаций, которые планируется провести в отношении пенсионных выплат. Об этом подробнее рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова, Подмосковье сегодня».

По ее словам, первая индексация пенсий в следующем году изначально планировалась на февраль, однако власти приняли несколько иное решение. Проданова напомнила, что размер пенсий повысят уже 1 января. При этом законопроект о бюджете Социального фонда России (СФР) с индексацией в 7,6 процента одобрен депутатами.

Уже в декабре этого года большая часть пенсионеров получит сразу две выплаты, среди которых пенсия за декабрь уходящего года и сумму, проиндексированную за январь 2026-го. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Вторая индексация пенсий в наступающем году придется на 1 апреля. Она пройдет исключительно в отношении социальных пенсий, которые вырастут на 6,8 процента, уточнила специалист.

Помимо прочего, с 2026 года ожидается изменение возраста выхода на социальную пенсию по старости. Для женщин он составит 64 года, для мужчин — 69 лет. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля, отметила профессор.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о досрочном начислении январских пенсий. По его словам, их начнут выплачивать с 24-25 декабря. Власти решили перенести выплату на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.