Россиян предупредили о двойном повышении тарифов на ЖКУ

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России повысят дважды. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Рост тарифов произойдет с 1 января и с 1 октября. В январе предельное повышение тарифов для всех регионов будет одинаковым и в среднем составит 1,7 процента, а в октябре прирост будет зависеть от региона.

Наиболее заметно цены на коммунальный услуги вырастут в Ставропольском крае (плюс 22 процента) Дагестане (19,7 процента) и Тамбовской области (17,5 процента). Меньше всего тарифы подорожают в Республике Хакасия, Чукотском автономном округе (8 процентов), Республике Бурятия и Кировской области (8,9 процента), а также в Сахалинской области (9 процентов).

В Москве предельный рост составит 15 процентов, а в Московской области — 12,8 процента. В Санкт-Петербурге показатель увеличится на 14-6 процента, в Ленинградской области — на 9,2 процента.