Совет Федерации одобрил повышение МРОТ

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года.

Соответствующее решение было принято сенаторами на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду.

Со следующего года МРОТ повысится до 27 093 рублей в месяц. В текущем году его размер установлен на отметке 22 440 рублей в месяц.

Изменения вносятся в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда». Авторы инициативы указывают, что повышение МРОТ в положительном ключе затронет около 4,6 млн российских работников.