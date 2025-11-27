В России вырос процент экономных граждан

В 2026 году 62 процента жителей России будут сокращать расходы, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», его результаты процитировала «Газета.Ru».

В 2024 году соответствующий показатель был на 14 процентных пунктов ниже и достигал 48 процентов.

Отмечается, что 36 процентов опрошенных решили не спешить с приобретением автомобиля, недвижимости или проведением ремонта. Еще 25 процентов собрались сэкономить на дорогостоящих путешествиях. С серьезными расходами на свадьбы, обучение и плановое лечение согласился повременить 21 процент. Кроме того, 18 процентов опрошенных признались, что стали меньше тратить на повседневные покупки.

Исследование также показало, что 52 процента россиян ведут ежемесячный учет расходов и доходов, а 34 процента начали формировать финансовую подушку на 2026 год, откладывая в среднем 10–15 процентов дохода ежемесячно.

В конце прошлого месяца сообщалось, что россияне стали экономить на продуктах питания.