Цены на продукты сегодня: почему дорожает мясо и как сэкономить

В России значительно растут цены на мясо. «Рамблер» разбирался, почему в стране наблюдается такая тенденция, и узнал, что будет с ценами в 2026 году.

Как сильно подорожало мясо

С начала 2025 года говядина в России подорожала: мякоть — с 837,42 до 919,05 рубля (+9,7%), с костью — с 603,65 до 665,40 рубля (+10,2%), передает 74.ru.

Свинина подорожала примерно на 7–8% до 507,67 рубля без кости и 400,97 рубля с костью. Курятина весной дешевела, но к осени снова подорожала: тушки — с 226,24 до 236,87 рубля, окорочка — с 268,56 до 280,45 рубля (+4,4%). Баранина осталась стабильной, цена — 810,38–823,14 рубля.

Разброс цен по регионам

В октябре 2025 года цены на мясо в России сильно различались по регионам. Самая дорогая баранина была в Боровичах (1705,18 руб./кг), говядина — в Навле (1331,22 руб./кг). Куриные окорочка и свинина дороже всего стоили в Палане (515,47 руб. и 827 руб./кг соответственно). Самое доступное мясо было в Пугачеве: баранина — 597,34 руб./кг, свинина — 361,51 руб./кг. Самая низкая цена на говядину — в Нарьян-Маре (440 руб./кг), на курятину — в Арзамасе (172,58 руб./кг). Разрыв между самой высокой и низкой ценой на говядину достигал 2,5 раз.

Причины подорожания мяса

Специалисты отмечают, что внутренний спрос на говядину растет из-за недостатка живого скота и производственных издержек. Дефицит бычьего поголовья наблюдается не только в России, что заставляет закупать мясо в Латинской Америке. Это усиливает зависимость от импорта и делает говядину дорогим видом мяса, подчеркивают эксперты. Также сообщается, что производство баранины в РФ незначительно, и цены на нее остаются высокими и нестабильными из-за сезонного спроса и дефицитных партий. Что касается рынка свинины, то он чувствителен к изменениям спроса и предложения, но остается предсказуемым, говорится в материале.

Прогноз по ценам на мясо

В канун новогодних праздников и декабрьских шопинг-марафонов цены на мясные продукты, как правило, растут. На это влияет ряд факторов. По словам Руты Абрамовой, кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при Правительстве России, зимой традиционно растут расходы на логистику, транспорт и топливо. Кроме того, увеличиваются затраты на содержание животных, так как поддержание ферм в хорошем состоянии требует значительных вложений. Возрастают как постоянные расходы, такие как отопление, так и переменные — стоимость кормов, сена и других ресурсов, необходимых для животноводства.

Эксперты считают, что цены на свинину могут варьироваться, но резкого повышения стоимости не ожидается при отсутствии масштабных эпидемий. Рост цен на говядину, особенно охлажденную и премиальную, будет продолжаться. Длительный производственный цикл не позволит быстро увеличить предложение в условиях повышенного спроса, поэтому цены останутся высокими.

Как сэкономить на мясе

Новогодний ажиотаж и разговоры о подорожании заставляют задуматься о стратегических запасах мяса. Эксперты рассказали, стоит ли скупать курятину и свинину.

Как отмечается, купить говядину и баранину про запас разумно при ее регулярном потреблении. Однако забивать морозилку надолго не стоит из-за рисков по качеству и заморозке, указывают специалисты. Сообщается, что говядина — единственная категория, где стратегия защиты от роста цен может быть оправданной. Массовые закупки замороженной курятины выгодны при наличии подходящих условий хранения и частых готовках, подчеркивают эксперты.

Ситуация с ценами на другие продукты

Цены на пшеничный и ржаной хлеб, говядину, вареные и полукопченые колбасы с 18 по 24 ноября выросли на 0,3%. Больше всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,6%) и варено-копченые колбасы (0,5%), передает «Финмаркет».

Стоимость замороженной рыбы, молока, масла, овощных и сухих молочных смесей для детского питания возросла на 0,2%. Цены на творог, ультрапастеризованное молоко, маргарин, гречку, печенье, чёрный чай и соль увеличились на 0,1%.

В то же время баранина стала дешевле на 1,9%, сахар — на 0,5%, сыры и пшено — на 0,4%, курятина и яйца — на 0,2-0,3%, свинина, сосиски и сардельки — на 0,1%, а макароны — на ту же величину.

Овощи и фрукты подорожали на 1,3% за последнюю неделю (ранее рост составлял 1,9%). Огурцы стали дороже на 5,1% (ранее на 7,2%), капуста — на 2,1% (ранее на 1,4%), лук — на 1,5% (ранее на 0,7%), помидоры — на 1,2% (ранее на 2,7%). Цены на свёклу, картофель, яблоки и бананы увеличились на 0,9-1,2%, а морковь осталась на прежнем уровне.

С начала года цены на яблоки выросли на 5,2%, огурцы подешевели на 34,2%, лук — на 19,7%, свекла — на 15,8%, морковь — на 9,4%, капуста — на 28,2%, помидоры — на 11,3%, бананы — на 8,1%, картофель — на 24,2%. В 2024 году цены на плодоовощную продукцию увеличились на 22,1%.