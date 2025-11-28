Россиянам спрогнозировали увеличение свободных денег на картах

В следующем году объем свободных денежных средств на банковских картах россиян может заметно увеличиться. Такой прогноз дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько. Его слова приводит «Газета.Ru».

К сентябрю-октябрю следующего года размер свободных денег на картах граждан, согласно ожиданиям аналитика, может вырасти на 20 процентов к нынешнему уровню. Подобная динамика будет во многом обусловлена активным переходом россиян на сберегательную модель финансового поведения.

Уже сейчас, отметил Шедько, граждане используют свободные деньги для открытия вкладов и депозитов. Относительно высокие ставки по такого рода продуктам помогают им получить дополнительный доход.

«Средняя сумма у россиян свободных денег на картах будет увеличиваться пропорционально росту доходов», — констатировал экономист.

Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин утверждал, что банковские вклады еще долго будут сохранять свою привлекательность для россиян. Средняя доходность по такого рода финансовым продуктам, пояснял он, останется высокой до тех пор, пока ключевая ставка не станет однозначной. До этого еще далеко, подчеркивал зампред Центробанка Алексей Заботкин. Согласно его ожиданиям, в следующем году ставка останется выше 10 процентов.