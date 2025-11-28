Стало известно, кто в декабре получит тринадцатую пенсию

В декабре 2025 года некоторые российские пенсионеры получат тринадцатую пенсию. Выплаты будут начислены досрочно из-за новогодних праздников.

© Газета.Ru

Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно. Это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные/праздничные дни», — объяснил экономист.

Специалист отметил, что сумма досрочной выплаты за январь окажется выше декабрьской, поскольку она будет начислена с учетом индексации. Он напомнил, что ранее было принято решение о досрочной индексации страховых пенсий темпами выше инфляции.

По словам эксперта, ситуация в первую очередь коснется тех пенсионеров, которые получают выплаты через банк. Для тех россиян, кто получает пенсию через «Почту России», будут сохранены привычные даты с учетом факта, что при совпадении даты с выходным днем работы компании, выплату можно получить накануне. Балынин добавил, что в банках или отделениях «Почты России» могут предоставить ответы на вопросы по срокам доставки пенсий.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб заявил, что в России необходимо возродить «добрую советскую традицию», когда бюджетники перед Новым годом получали тринадцатую заработную плату. Он отметил, что инициативу нужно закрепить на законодательном уровне, потому что перед праздником количество трат особенно возрастает.