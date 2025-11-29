За смартфоны и ноутбуки придется платить больше: эксперты оценили подорожание

Отечественные производители электроники сообщили тарифы предстоящего с 1 сентября 2026 года технологического сбора на гаджеты и девайсы. За смартфон они составят 750 рублей за штуку, а за ноутбук – 1500. Такие тарифы предлагает Минпромторг, скорее всего, так оно и будет. Сбор будет производиться за импортируемую штуку товара – вне зависимости от его цены. По оценке экспертов, в среднем ценовом сегменте смартфоны подорожают на 5-10 %.

Идея технологического сбора, введенного правительством, проста и понятна: поднять нашу электронную промышленность, которая сильно отстает от некоторых стран, на должную высоту. Чтобы мы не зависели от импортных поставок и все производили своими руками.

Однако вряд ли нужно говорить о том, что в обществе очередной сбор денег с населения не вызывает восторга. Еще не забыта история с «революционным прорывом» в производстве Yota Phone, которое отечественные разработчики преподносили, как полностью российское изобретение. В 2010 году он действительно удивлял: два экрана и прочие навороты. И даже получал престижные премии на международных конкурсах. Только выяснилось, что начинка устройства всецело импортная и даже в серийном производстве собирается оно где-то в Сингапуре. В общем, ничего с «прорывом» не получилось...

Сейчас государство планирует вести развитие электронной отрасли на системной основе за счет технологического сбора. Сообщается, что он будет взиматься с юридических лиц и ИП, которые производят или ввозят электронную продукцию. Но любому понятно, что этот самый сбор будет встраиваться в розничную цену и оплачивать его станет покупатель. Минпромторг установил максимальный размер сбора за компонент или единицу продукции: 5 тысяч рублей.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что структура сбора выстроена поэтапно, с 1 сентября 2026 года под механизм попадут готовые изделия вроде смартфонов, ноутбуков и светотехники. Затем перечень расширят на электронные компоненты и модули.

«Такой график дает рынку время адаптироваться и скорректировать логистику, - продолжает он, - Минфин рассчитывает получить 20 млрд рублей в 2026 году, затем 88 млрд в 2027 и около 110 млрд в 2028. Эти средства должны добавить ресурсы для поддержки микроэлектроники и программ импортозамещения, которые остаются ключевыми в новом бюджетном цикле».

Власти успокаивают потребителей тем, что для массовых категорий населения дополнительная нагрузка будет не обременительна, она, в основном, затронет пользователей премиального сектора электроники.

Экономист Андрей Лобода, топ-менеджер по финансовым коммуникациям, поясняет, что в России доля импортной составляющей в производимых товарах составляет не менее 60%.

«В секторах автомобилей и потребительской электроники она с высокой вероятностью превышает 90%, - говорит он. - Инициатива по введению технологического сбора, как и утильсбора на автомобили, вполне вероятно, инициирована либеральным крылом правительства и финансовых властей, это несвоевременная мера, которая рискует привести к социальному накалу в обществе. В современном мире у любого производителя гаджета есть десятки поставщиков запчастей из разных стран мира. Преследуя цель 100-процентной локализации производства, можно снизить конкурентоспособность российского производителя и дискриминировать идею импортозамещения».

Эксперт считает, что лучшее решение в трудные времена – не лезть лишний раз в карман граждан. И что дефицитный бюджет необходимо пополнять за счет «серой» зоны экономики и возвращения в российскую юрисдикцию более 1 трлн долларов, покинувших страну за годы рыночной экономики.

В подобном духе высказывается и финансовый аналитик Сергей Дроздов: ни одна страна в мире не производит абсолютно все, экономика государств строится на международной кооперации.