Массовый переход россиян на наличные объяснили

Население России стало чаще использовать наличные деньги. Это во многом связано с усилением банковского контроля над операциями. Риска дефицита ликвидности в стране нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Аналитики отметили, что некоторым клиентам банков ограничили доступ к онлайн-сервисам. Также наблюдается усиление банковского контроля над подозрительными операциями. Кроме того, часть населения хочет иметь под рукой физические деньги.

«Наблюдаемый во втором и третьем кварталах 2025 года беспрецедентный всплеск наличного обращения — это не просто статистическая аномалия, а отражение глубоких и, возможно, долгосрочных сдвигов в финансовом поведении российских домохозяйств и бизнеса», — заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По его словам, в банковском секторе наблюдается отток «относительно дешевых и стабильных средств населения». Это создает заметное давление на ликвидность и делает дороже ресурсную базу для кредитных организаций.

Некоторые аналитики считают, что в 2026 году тенденция сохранится.

«В начале 2026 года могут добавиться новые факторы спроса на наличные — прежде всего, повышение НДС и снижение порога выручки предприятий на УСН для уплаты НДС», — отмечает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, часть небольших предприятий торговли, общепита, возможно, будет более настойчиво предлагать клиентам наличный расчет. Например, ссылаясь на технические причины.

При этом аналитики уверены, что «ситуация в целом остается управляемой» Банком России.

Ранее Банк России сообщал, что объем наличных денег в обращении за третий квартал увеличился на 659 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше аналогичного показателя в прошлом году.