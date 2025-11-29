Кабмин установил предел инфраструктурного сбора на одного авиапассажира
Правительство России установило предел инфраструктурного сбора на одного авиапассажира.
«Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении не может превышать 150 рублей (в ценах 2025 года)», — приводит текст документа РИА Новости.
Юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский ранее сообщал, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет.