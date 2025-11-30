В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы родственникам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить комиссию на переводы между родственниками, соответствующая инициатива направлена главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. С документом ознакомилось РИА Новости.

Меру предлагается принять с целью снижения финансовой нагрузки на семьи. Согласно инициативе, чтобы подтвердить родство россияне должны предоставить в банк подтверждающий документ (свидетельство о рождении или браке).

«Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России», — подчеркнул Чернышов.

