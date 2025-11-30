Руководство Центрального банка страны будет вынуждено продолжить начавшийся в июне этого года процесс смягчения своей денежно-кредитной политики.

В этом выразили свою убеждённость эксперты, опрошенные порталом Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, главная причина, по которой регулятору придётся понижать размер ключевой ставки в течение ближайших месяцев, состоит в необходимости стимулирования деловой активности и ускорения экономического роста с целью избежать стагнации.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что, согласно последним прогнозам финансовых властей, по итогам второй половины 2025 года темпы экономического роста в России резко снизятся, что приведёт к тому, что общий ВВП по итогам всего года окажется невысоким.

Для того, чтобы экономика страны не скатилась в рецессию на горизонте ближайших месяцев, руководство ЦБ будет вынуждено принимать решения, которые должны придать промышленности и всему хозяйственному сектору импульс для развития.

Именно по этой причине, как считают эксперты, регулятор будет понижать ключевую ставку. Однако, у этого тренда будут свои последствия. Самым главным из них станет уменьшение доходности банковских продуктов, а именно — вкладов и накопительных счетов.

При этом, как заметили специалисты, тем, кто хранит свои деньги в этих финансовых инструментах, стоит иметь ввиду, что скорость падения ставок по накопительным счетам всегда выше, чем темпы уменьшения доходности классических депозитов.

Как объяснили аналитики, это связано в тем, что у накопительных счетов есть одно важное преимущество перед вкладами, а именно — с них можно забирать часть денег без потери процентов. Поэтому банки дают по ним меньшую доходность.

Так вот, в условиях уменьшения ключевой ставки ЦБ, когда будет снижаться привлекательность всех сберегательных продуктов, выгода от размещения средств на накопительных счетах будет падать быстрее, чем в случае с размещение денег на вкладах.

В этой связи, эксперты советуют россиянам снимать деньги с накопительных счетов уже сейчас и перекладывать их на депозиты, не дожидаясь дальнейшего падения ставок, дабы успеть зафиксировать всё ещё достаточно высокую доходность.

Если промедлить с этим решением и начать перемещать свои деньги с накопительных счетов на депозиты позже, когда ставки в банках опустятся ещё сильнее, то получить столь же выгодные условия, как сейчас, у обладателей сбережений уже не выйдет.