Стало известно о новой преступной схеме с фальшивыми товарными чеками

Телефонные мошенники задействовали новую схему с использованием фальшивых товарных чеков. Об этом сообщили в МВД РФ, передает РИА Новости.

Аферисты сообщают по телефону жертве, что ей якобы заказали подарок, присылают номер заказа и товарный чек. Пользователя при этом просят зарегистрироваться в банке.

Затем злоумышленники звонят второй раз, представляясь сотрудником силовых структур. Они заявляют, что человек перевел деньги запрещенной организации и угрожают уголовным преследованием.

«Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им», — заявили в МВД.

В итоге злоумышленники получают информацию о сбережениях и имуществе жертвы и ее родственников.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за работников ФНС.