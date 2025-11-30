В МВД рассказали об изощренном мошенничестве на китайских маркетплейсах

Мошеннические схемы на популярных китайских маркетплейсах стали изощреннее, пользователям следует быть внимательнее и соблюдать ряд правил при покупке. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий(УБК) МВД.

В УБК предупредили, что покупатели могут стать жертвами нескольких схем.

«Схемы мошенничества на популярных китайских маркетплейсах становятся всё изощрённее: фейковые трекномера, нейросетевые отзывы, «зеркала» известных магазинов и скрытые доплаты при оформлении заказа. Но защититься можно — если знать правила игры», — говорится в сообщении управления.

В УБК отметили, что надо проверять трек-номер не только на маркетплейсе, но и через Почту России, Cainiao и другие сервисы. Если статус «завис» или расходится с данными — это тревожный сигнал.

Надо внимательно анализировать отзывы. Новые аккаунты, однотипные фото, идеальные ракурсы говорят о накрутке. Изображения лучше проверять через поиск по картинкам.

Описание товара следует читать до конца, потому что именно там часто скрывают информацию о реальной комплектации или «реплике».

Нужно сверять название и URL магазина, чтобы не оказаться в поддельном «официальном» магазине. С продавцом лучше пообщаться до покупки и не соглашаться на доплаты.

При проблеме следует открыть спор и собрать как можно больше доказательств вашей правоты. Можно приложить фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Тогда шансы на полный возврат возрастут.