С января в паспорта россиян начнут ставить новую отметку

Федеральная налоговая служба обновила порядок внесения специальной отметки в паспорта граждан России. По личному заявлению гражданина в его паспорт может быть внесен идентификационный номер налогоплательщика

С января 2026 года вступит в силу новый приказ ФНС, который существенно меняет содержание этой отметки, сообщает ИА DEITA.RU.

Вместо привычного ИНН в паспорте будут указываться данные о номере записи из Единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Этот регистр представляет собой централизованную систему, которая используется налоговой службой для учета сведений о всех гражданах РФ.

Таким образом, ФНС переходит на использование внутреннего системного идентификатора регистра вместо ИНН для официального подтверждения налогового учета гражданина в его основном документе.

При этом общие правила внесения отметки остаются без изменений: штамп по-прежнему будет устанавливаться по желанию и личному заявлению гражданина, то есть его обязательным внесением не предполагается.

Штамп размещается либо в верхней половине 18-й или 19-й страниц паспорта, либо — при отсутствии свободного места — в нижней половине. Он должен содержать название и код налогового органа, а также новый идентификатор — ИД ЕРН.

Оттиск штампа заполняется черной пастой, а актуальность информации о ИД ЕРН подтверждается подписью уполномоченного должностного лица в соответствующей графе «Заверил». По мнению юриста Сергея Петрова, переход на использование ИД ЕРН — это не просто замена одного номера другим, а важный этап цифровизации государственных сервисов.