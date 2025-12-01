Разрыв зарплат достиг минимума: почему РФ уступает Европе

К 2025 году разрыв в доходах между обеспеченными и малоимущими россиянами сократился до 12,7 раз, что является минимальным показателем с начала 2000-х годов. Достижение этого прогресса связано с ростом зарплат работников с низкими доходами, включая увеличение минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия».

Тем не менее, разрыв остается существенным по сравнению с другими государствами: в Норвегии, Швеции и Дании разница составляет примерно в пять раз, в США превышает 13, а в Коста-Рике и Чили достигает более 20.

С начала 2001 года уровень постепенно снижался, хотя иногда наблюдались кратковременные подъемы. Главной причиной является нехватка специалистов в секторах с низкой оплатой труда, что вынуждает работодателей увеличивать заработные платы. Государство также регулярно повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ): к 2026 году он достигнет 27 093 рублей.

Доходы высококвалифицированных специалистов увеличиваются медленнее, чем у менее обеспеченных работников, что способствует уменьшению среднего класса, утверждает Екатерина Косарева из «ВМТ Консалт». Однако, по словам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, сокращение среднего класса в России произошло еще в 2020 году благодаря государственным выплатам семьям с детьми.

В США и Китае разница в зарплатах весьма значительна — примерно в 13 и 14 раз соответственно. В Коста-Рике, Турции и Чили этот разрыв превышает 20 раз. У ближайших соседей России уровень неравенства несколько ниже: в Казахстане он составляет около шести раз, а в Белоруссии — около 6,1.

Как сообщается, в России существует значительный разрыв в уровне доходов населения, однако правительство предпринимает шаги для снижения социального неравенства. Регулярно проводится индексация пенсий и пособий, а количество граждан, живущих за чертой бедности, уменьшается.