Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

По итогам октября 2025 года доля отказов банков по заявкам россиян на предоставление кредитов наличными выросла на 1,3 процентного пункта (п.п.) в сравнении с сентябрьским показателем и достигла 76 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Доля отказов по заявкам граждан на предоставление этого вида кредитов увеличивается второй месяц подряд, отмечают эксперты. В годовом выражении прирост показателя составил 8,5 п.п.
Наибольшие доли отказов аналитики зафиксировали в Новосибирской и Омской областях, а также в Краснодарском крае. В первом регионе показатель составил 78,3 процента, во втором — 77,8 процента, а в третьем — 77,6 процента. В топ-5 регионов также вошли Кемеровская (77,3 процента) и Оренбургская (77,1 процента) области.
В среднем россияне в октябре запрашивали у банков под проценты 677,7 тысячи рублей, отметили эксперты. В месячном выражении показатель сократился на 14,8 процента. Для сравнения, в сентябре средняя запрашиваемая сумма составляла 795,7 тысячи. Год к году показатель упал на 11,7 процента, свидетельствуют данные маркетплейса «Финуслуги».
На подобную динамику оказывает влияние ряд факторов. К числу основных причин роста доли отказов банков в предоставлении гражданам займов аналитики относят ужесточение регулирования выдач займов руководством Центробанка (ЦБ) и высокую кредитную нагрузку россиян. На этом фоне финансовые организации стали тщательнее подходить к рассмотрению клиентских заявок, чтобы избежать лишних рисков. Ожидать скорого кредитного ренессанса в сложившихся реалиях не приходится, констатировали в ВТБ. Полная стоимость займов еще долго будет находиться на очень высоком уровне, заключили в финансовой организации.