В России ввели новые правила поверки счетчиков ЖКУ: что изменилось

Поверка приборов учета, таких как счетчики воды, тепла, электроэнергии и газа, представляет собой важнейшую процедуру, которая не только служит подтверждением правильности их измерений, но и является обязательной согласно действующему законодательству.

© Deita.ru

Эта процедура обеспечивает достоверность данных, на основе которых рассчитывается оплата за потребленные коммунальные ресурсы, ведь именно точные показатели приборов позволяют производить справедливый и обоснованный расчет стоимости, сообщает ИА DEITA.RU.

Когда приборы проходят поверку, собственники жилья получают гарантию, что расчет за коммунальные услуги будет честным и основанным на реальных результатах измерений. В последние годы законодательство значительно упростило и сделало более прозрачным этот процесс, что положительно сказалось на положении граждан.

В интервью порталу PNZ юрист Сергей Петров рассказал, что новые правила позволяют собственникам не тратить время и нервы на выполнение многочисленных бюрократических процедур.

Ранее для подтверждения прохождения поверки необходимо было самостоятельно предоставлять управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям копии свидетельств о поверке, оформленные в бумажной форме.

В настоящее время этот этап полностью упразднен: все результаты поверок теперь фиксируются автоматически и передаются в единый электронный реестр — Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аршин».

Эта система стала главным и единственным официальным источником сведений о проведенных поверках приборов учета. Каждая организация, которая осуществляет обследование и поверку прибора, обязана заносить в «Аршин» всю необходимую информацию: дату проведения поверки, срок следующего контрольного срока и другие важные данные.

Такой подход позволил значительно упростить контроль за состоянием приборов и избавиться от необходимости личного обращения собственников в органы или организации для подтверждения прошедшей поверки.

После проведения проверки специалист автоматически заносит все сведения в базу, и собственник жилья, как правило, о результатах не узнает непосредственно, так как все происходит без его активного участия.

Например, после проверки счётчика холодной воды информация о результатах появляется в системе, и управляющая компания или ресурсоснабжающая организация имеют быстрый доступ к актуальным данным.

Для счетчиков тепла процесс немного отличается. В данном случае собственнику необходимо самостоятельно отвезти прибор в сертифицированный центр метрологии, где специалисты выполняют поверку и возвращают его обратно после завершения процедуры.

Всё равно все результаты также автоматически вносятся в «Аршин», что исключает необходимость вести бумажную отчетность и облегчает контроль за состоянием прибора. Важно отметить, что, если межповерочный интервал прибора истекает, а поверка по каким-либо причинам задерживается, начисление платы за коммунальные услуги в этот период происходит по нормативу, а не по показаниям счетчика.

Однако Верховный суд Российской Федерации внес ясность в этот вопрос и дал важное разъяснение. Он постановил, что даже если собственник провел поверку с опозданием, но прибор признан исправным, ресурсоснабжающая организация обязана произвести перерасчет на основании фактических показаний с даты окончания предыдущего межповерочного интервала.

Таким образом, за период, пока прибор не был поверен, плата должна формироваться исходя из реальных данных, а излишне начисленные суммы подлежат возврату. Например, если срок поверки горячего водяного счетчика истек 1 марта, а новая поверка состоялась только 10 апреля при сохранении исправности прибора, то за этот промежуток плата должна быть пересчитана на основе именно измеренных показаний, а излишки — возвращены владельцу.