«Это наши деньги»: как сохранить пенсии в России

К 2045 году система пенсионного обеспечения в России может столкнуться с кризисом из-за демографического старения. Государственные компании рассматривают возможность использования сбережений граждан на депозитах, которые составляют около 60 триллионов рублей. Эта сумма почти в два раза превышает годовой бюджет страны, сообщает «Царьград».

Экономист Максим Довгялло указывает на неэффективность текущей системы пенсионного обеспечения. По его мнению, взносы в размере 22% от заработной платы направляются не на формирование пенсионных накоплений, а на содержание Социального фонда и выплату пенсий нынешним пенсионерам. Это создает дефицит средств к моменту выхода на пенсию.

«Проблема в том, что наши с вами деньги идут не на формирование наших с вами пенсий, а направляются на выплаты нынешнему поколению пенсионеров», — говорится в материале.

Для решения проблемы Довгялло предлагает пополнять бюджет, из которого будут выплачиваться пенсии, за счет отчислений от мигрантов, как это делается в странах Персидского залива. Таким образом, можно будет обеспечить достойные пенсии, составляющие 50-60% от среднего заработка.

Для реализации данной модели необходимо взаимодействие миграционных служб, Министерства труда и Министерства экономики.