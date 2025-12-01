Платежная система решила блокировать карты россиян

Британская платежная система Wise предупредила, что будет блокировать карты российских клиентов, у которых нет европейского вида на жительство либо гражданства одной из стран Европейского союза. Об этом сообщается на сайте компании.

Там сказано, что всем пользователям, которых это касается, уже отправили электронное письмо. На него необходимо ответить до 30 января 2026 года, предоставив документы, доказывающие либо наличие гражданства одного из государств еврозоны, либо вида на жительство или визового документа, который подтверждает статус временного или постоянного резидентства в еврозоне или Швейцарии.

Обоснованность таких мер Wise объяснила 19-м пакетом санкций Европейского союза против России.

В конце октября стало известно, что Роспатент одобрил заявку компании «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» на регистрацию товарного знака Visa в России. Подобные действия Visa могут вовсе не означать стремления компании вернуться обратно. Как пояснили специалисты, так покинувшие российский рынок бренды хотят защититься от недобросовестного использования своих товарных наименований в России третьими лицами.