Придется раскошелиться: в России поднимут плату за электроэнергию

Власти России ищут пути решения проблемы нехватки средств в энергосистеме Северного Кавказа, рассматривая возможность увеличения тарифов для потребителей по всей стране, передает «Коммерсант».

Один из обсуждаемых вариантов — введение единой надбавки к оптовой цене на электроэнергию, аналогичной системе, действующей на Дальнем Востоке. Это связано с критическим финансовым состоянием энергосбытовых компаний региона, которые не могут взыскать с местного населения десятки миллиардов рублей и ежегодно сталкиваются с огромными убытками. Для компенсации этих потерь возможно повышение тарифов в других регионах, где ситуация с финансами более стабильна.

Уточняется, что сейчас рассматривается вопрос о введении специальной надбавки на оптовом энергорынке для нового государственного гарантирующего поставщика — компании «Энергосбыт». Подобные меры регулирования уже внедрены в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Министерство энергетики предлагает включить в местные тарифы затраты на формирование резерва по сомнительным долгам. Также возможно изменение нормативов потерь в электросетях для отдельных регионов, говорится в материале.