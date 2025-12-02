Экономист: спрос россиян на иностранную валюту остаётся слабым

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров прокомментировал динамику курса доллара.

«Главная причина снижения курса доллара заключается в том, что спрос россиян на иностранную валюту остаётся слабым. Объёмы торгов долларом в России ниже среднего уровня на 10—20%. На таком «тонком» рынке хождение курса на два-три рубля за несколько дней в ту или иную сторону — это нормальная ситуация», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, продажи валюты продолжаются, а спроса на неё в достаточном объёме нет. Как прогнозирует эксперт, после завершения продажи валюты ЦБ среднегодовой курс доллара может ослабеть примерно на три рубля в 2026 году.

В свою очередь, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что среди главных причин восстановления позиций рубля в этом году — высокая ставка Банка России, геополитика, профицит торгового баланса.

«Факторов давления на российскую валюту, которые могли бы существенно и надолго её ослабить, пока нет», — добавил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин связал укрепление рубля со снижением импорта и, как следствие, падением спроса на иностранную валюту в России.