В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров в размере пять тысяч рублей, соответствующая инициатива направлена главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что инициатива направлена на улучшение качества жизни пенсионеров и укрепление семейных ценностей. Чернышов предложил сделать выплату ежегодной.

«Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность», — подчеркнул Чернышов.

