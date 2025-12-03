Названа самая доступная красная рыба для новогоднего стола в России

Форель оказалась самой доступной по цене красной рыбой для новогоднего стола, подсчитали аналитики рынка. По этой информации, стоимость форели в среднем составляет 969 рублей за килограмм, пишет РИА Новости.

Проведя анализ данных о розничных продажах рыбы в России в период с января по ноябрь 2025 года, специалисты составили следующий список цен: форель — 969 рублей/кг, горбуша — 1429 рублей/кг, лосось — 2213 рублей/кг.

Среди белой рыбы самой доступной оказалась сельдь — ее цена составляет 593 рубля за килограмм. Немного дороже стоит минтай — 674 рубля/кг, а килограмм скумбрии обойдется в 897 рублей.

Средняя стоимость сибаса в указанный период составила 1600 рублей за килограмм, а самой дорогой рыбой оказалась камбала — 3012 рублей за килограмм.

