Россиянам сообщили об уникальной финансовой ситуации

В настоящее время доходность по вкладам в российских банках в два раза превышает уровень инфляции. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, некоторые банки сейчас предлагают вложить деньги под 16 процентов годовых. При этом инфляция по итогам 2025 года составит примерно семь процентов. Кроме того, год назад можно было открыть вклад с процентов 20, а то и 25 процентов. Те, кто успел это сделать, получили доходность в 3-3,5 раза превышающую уровень инфляции.

Балынин также рассказал, что с января по сентябрь средний размер банковского вклада составляет 663 тысячи рублей. Таким образом, если в начале декабря 2025 года разместить такую сумму под 16 процентов годовых на шесть месяцев, то можно заработать около 53 тысяч рублей.

Экономист подчеркнул, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда россияне могут воспользоваться инструментом, у которого нулевой риск, но при этом высокий уровень доходности.

По прогнозам в 2025 году российские вкладчики могут заработать более 9,5 триллиона рублей процентных доходов по сберегательным продуктам.