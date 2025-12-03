Изменения на рынке труда в России: кадровый дефицит и жесткая конкуренция

В России выявили новые формы занятости и изменения в структуре рабочей силы, а конкуренции на рынке предсказали значительный рост. Подробности — в материале «Рамблера».

Трансформация на рынке труда

Согласно экспертному заключению по итогам сессии ПМЭФ-2025, которое приводит «Коммерсант», число людей, занятых через цифровые платформы, превышает три миллиона, в то время как более 13 миллионов россиян продолжают работать неформально. Это свидетельствует о растущем интересе к гибким формам занятости. Платформенная работа особенно популярна в торговле, транспорте и сфере услуг, говорится в материале издания.

Также подчеркивается, что структурные проблемы остаются актуальными. Каждый пятый безработный имеет высшее образование. Особенно высока безработица среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, хотя их доля в рабочей силе постепенно снижается. Эксперты указывают на несоответствие образовательных программ потребностям работодателей и недостаточную вовлеченность граждан в программы переподготовки.

Увеличение конкуренции

Правительство РФ готовится к введению ограничения количества платных мест в вузах по популярным специальностям бакалавриата и специалитета. Как пишут «Известия» со ссылкой на Ольгу Бахтину, HRD digital-агентства RTA, принятие данной меры повлечет за собой увеличение конкуренции.

При этом, как уточнила эксперт, уровень квалификации выпускников значительно повысится. Вместе с тем, по ее словам, теоретические знания, полученные в университете, — это только основа. Настоящие профессиональные навыки приобретаются в процессе стажировок и участия в проектах, добавила специалист.

Зарплатный демпинг

В условиях растущей инфляции и нехватки рабочих мест треть жителей России (28%) готовы рассматривать снижение своих зарплатных требований ради стабильности или быстрого трудоустройства, сообщает klerk.ru со ссылкой на результаты исследования hh.ru.

Мониторинг выявляет значительное расхождение в подходах: молодые люди до 25 лет идут на такие уступки в 58% случаев, в то время как среди тех, кому 46 лет и старше, этот показатель составляет всего 18%. Региональные различия также заметны: в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах на уступки идут 34% респондентов, в Приволжском — 30%. Москвичи и жители Санкт-Петербурга реже соглашаются на компромиссы.