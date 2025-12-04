Россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году

Экономист Юрий Корнюш заявил, что цены на ряд продуктов значительно вырастут к Новому году. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как сообщает источник, для экономии следует приобрести некоторые продукты заранее. К таким продуктам относятся консервы, масла, соусы, крупы, а также мясо и птица для заморозки. Такие продукты можно покупать заранее из-за долгого срока хранения, но со скоропортящимися товарами такая уловка не сработает. Поэтому фрукты, свежую зелень, торты и салаты в издании посоветовали покупать в последние дни перед праздником.

При этом Корнюш считает, что после праздников цены на эти товары не упадут из-за роста акцизов и других издержек производителей.

«Дело в том, что производители уже готовятся к январскому увеличению акцизов и росту транспортных расходов. Одновременно дорожает сырье, повышаются затраты на топливо и увеличиваются расходы на оплату труда. Есть определенные категории товаров, которые традиционно дорожают в декабре: морепродукты, шоколад, сладости, цитрусовые, сыр, консервы, мед и оливковое масло», — заявил он.

