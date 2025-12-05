Какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническими

Кешбэк как форма договорных отношений между банком и клиентом предполагает взаимное добросовестное исполнение обязательств. Злоупотребление этим инструментом может квалифицироваться как недобросовестное поведение, а в отдельных случаях — как мошенничество. Речь идёт о ситуациях, когда участник намеренно искажает фактические обстоятельства сделки с целью незаконного обогащения.

Об этом рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«К схемам неправомерного получения кешбэка относится совершение фиктивных покупок. Это может быть приобретение товаров с последующим возвратом, организация лжеоплат через платёжные терминалы или использование собственных онлайн-касс для имитации торговых операций. Подобные действия подпадают под признаки мошенничества согласно ст. 159 Уголовного кодекса России, и банки рассматривают такие случаи как преднамеренное причинение убытков финансовой организации», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, банковские алгоритмы анализа транзакций выявляют подозрительные операции по нескольким параметрам.

«К ним относятся высокая частота платежей в короткий промежуток времени, регулярные операции на одинаковые суммы, совершение покупок в одних и тех же торговых точках с подозрительной периодичностью. Особенно тщательно банки проверяют платежи, при которых деньги поступают на счёт компании, связанной с владельцем карты. Например, если человек платит за услуги фирмы, учредителем которой являетесь он или его близкие родственники. Параллельно система анализирует и резкие перемены в тратах — необычно крупные переводы или регулярное снятие наличных», — пояснил специалист.

По его словам, правовые последствия недобросовестного использования кешбэк-программ могут быть достаточно серьёзными.

«Банки вправе в одностороннем порядке прекратить участие в программе лояльности, заблокировать банковскую карту и внести данные о клиенте в список ненадёжных клиентов банка. При установлении факта мошеннических действий в зависимости от суммы полученного кэшбека возможно привлечение к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП России либо возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК России. Сумма ущерба при этом определяется исходя из общего объёма незаконно полученных выплат, а не разовой операции», — добавил эксперт.

Он отметил, что не следует рассматривать кешбэк как источник дохода и соглашаться на предложения о возможности быстрого заработка.

«Избегайте ситуаций, когда вы переводите деньги между своими же счетами исключительно ради получения кешбэка, и не смешивайте личные траты со служебными расходами. Для минимизации рисков ошибочной блокировки лучше избегать транзакций, которые могут быть истолкованы как связанные между собой. Банки отслеживают структуру трат, и чрезмерное использование категорий с повышенным кешбэком может быть расценено как недобросовестное поведение», — заключил юрист.

