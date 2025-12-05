В России предложили увеличить минимальный размер пенсии

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили увеличить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующее обращение они направили председателю Соцфонда Сергею Чиркову, пишет РИА Новости.

Глава фракции Сергей Миронов отметил, что на сегодня минимальный размер пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей. Он указал, что это ниже величины прожиточного минимума пенсионера – порядка 15,2 тысячи рублей на федеральном уровне.

Повышение пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни, поддержать здоровье и их активность.

Данная мера также позволит вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны, добавила еще один автор инициативы, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В Госдуме также предложили ввести "Новогодний капитал" – ежегодную предновогоднюю выплату в 5 тысяч рублей для всех пенсионеров. По мнению депутатов, данная мера позволит повысить социальную защиту и качество жизни пенсионеров, а также укрепит семейные ценности.

Однако эксперты назвали подобное предложение популизмом. Экономисты считают, что вместо введения предновогодних выплат лучше усилить системную поддержку ключевых категорий граждан.