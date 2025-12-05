В Госдуме оценили идею о многократном повышении пенсии

Предложение установить минимальный размер пенсии на уровне 50 тысяч рублей является типичным популизмом, так как не подкреплено финансовыми расчетами и противоречит бюджетному законодательству. Об этом в беседе с News.ru сообщила Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Собеседница отметила, что законопроекты, касающиеся улучшения благосостояния граждан, часто появляются перед выборами. Для государства вопросы социальной защиты и экономического благополучия населения имеют первостепенное значение, подчеркнула она.

Однако, по словам Цунаевой, любое решение об увеличении бюджетных расходов должно быть тщательно продумано и обосновано. Многие предложения по увеличению пенсий противоречат статье 83 Бюджетного кодекса, требующей предоставления расчета и обоснования источников финансирования, заявила Цунаева. Обычно эти требования не выполняются, добавила она.

Россияне все дольше остаются в строю после выхода на пенсию

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» ранее выдвинули предложение о повышении минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. По мнению автора инициативы, депутата Сергея Миронова, принятие данной меры положительно скажется на уровне жизни пенсионеров, обеспечив им достойные условия.