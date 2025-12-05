Назван главный нюанс идеи поднять минимальную пенсию до 50 тысяч рублей

Инициатива об увеличении пенсий в России до 50 тысяч рублей в месяц выглядит привлекательно, однако на практике ее реализация маловероятна. Об этом заявил Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, передает Life.ru.

Собеседник издания отметил, что в стране средний размер пенсии составляет около 25 тысяч рублей. Предлагаемое увеличение до 50 тысяч предполагает удвоение выплат. Это потребует значительного роста бюджета пенсионной системы, который сейчас составляет примерно 11–12 триллионов рублей. Но таких средств у государства нет, утверждает Рязанский.

Специалист указал, что подобные инициативы требуют колоссальных финансовых затрат, которые не предусмотрены ни в одном из существующих бюджетов. Он также заметил, что идея увеличения пенсий до 50 тысяч рублей больше напоминает пожелание, чем реально осуществимую меру.

Россияне все дольше остаются в строю после выхода на пенсию

Ранее Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заявила News.ru, что предложение установить минимальный размер пенсии на уровне 50 тысяч рублей является типичным популизмом, так как не подкреплено финансовыми расчетами и противоречит бюджетному законодательству.