Экономист: Вывести валюту за рубеж даже после решения ЦБ будет непросто

Экономист Федоров: Вывести валюту за рубеж даже после решения ЦБ будет непросто
Банк России с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян, а также для граждан дружественных стран из-за стабильной ситуации на валютном рынке. Опрошенные "РГ" эксперты рассказали, как это повлияет на курс рубля.
До 8 декабря будут действовать лимиты, которые регулятор ввел ранее: 1 миллион долларов в течение месяца на любые счета в зарубежных банках и 10 тысяч долларов через системы денежных переводов. Но они сохранятся даже с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года для работающих в России нерезидентов из недружественных стран, которые могут переводить за рубеж деньги только в размере заработной платы.
Прежний лимит на перевод средств за рубеж также будет распространяться для неработающих в России нерезидентов и юрлиц из недружественных стран. Но ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Одна из возможных целей ослабления жесткости валютных ограничений - борьба с переукреплением рубля, который "оторвался от справедливых значений и угрожает прибыльности ведущих экспортных компаний и стабильности поступлений в бюджет РФ", - объяснил "Российской газете" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявил, что не видит существенного влияния данной меры на курс рубля.
"Кому надо было выводить капитал, тот делал это через рубль. Сейчас откупить валюту на внутреннем рынке и вывести ее за границу даже после решения ЦБ будет непросто, - говорит эксперт. - Инфраструктура остается слабым звеном. У нас не так много банков, которые могут работать с валютой, и комиссия за перевод может свести на нет выгоды от покупки валюты на внутреннем рынке с последующим ее выводом. Комплаенс может существенно ограничить потенциальный объем спроса на переводы в юанях. Поэтому мы ожидаем ограниченное влияние на курс от снятия ограничений".