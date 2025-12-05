Экономист: Вывести валюту за рубеж даже после решения ЦБ будет непросто

Банк России с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян, а также для граждан дружественных стран из-за стабильной ситуации на валютном рынке. Опрошенные "РГ" эксперты рассказали, как это повлияет на курс рубля.

© Российская Газета

До 8 декабря будут действовать лимиты, которые регулятор ввел ранее: 1 миллион долларов в течение месяца на любые счета в зарубежных банках и 10 тысяч долларов через системы денежных переводов. Но они сохранятся даже с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года для работающих в России нерезидентов из недружественных стран, которые могут переводить за рубеж деньги только в размере заработной платы.

Прежний лимит на перевод средств за рубеж также будет распространяться для неработающих в России нерезидентов и юрлиц из недружественных стран. Но ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Одна из возможных целей ослабления жесткости валютных ограничений - борьба с переукреплением рубля, который "оторвался от справедливых значений и угрожает прибыльности ведущих экспортных компаний и стабильности поступлений в бюджет РФ", - объяснил "Российской газете" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявил, что не видит существенного влияния данной меры на курс рубля.