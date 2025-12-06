Назван размер средней пенсии в России в 2026 году

В России в 2026 году средний размер пенсии по старости достигнет 27 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

© Global Look Press
«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — отметил он.

До этого депутат отмечал, что страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6 процента. Индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 31 декабря текущего года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году.

До этого в Союзе пенсионеров озвучили главный минус идеи поднять минимальную пенсию в России. Средний размер пенсии в стране составляет 25 тысяч, этот показатель предложили увеличить сразу вдвое.